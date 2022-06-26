Об этом сообщает литовское издание Delfi со ссылкой на европарламентария от Литвы Пятраса Ауштрявичюса.

"На этой неделе в ЕС состоялось несколько встреч. Литва высказала бескомпромиссную позицию относительно необходимости сохранения ранее согласованной позиции и не поддаваться российскому давлению. Большинство государств поддержали Литву. К сожалению, представитель одного государства предложил пересмотреть Положение о введении санкций", - сказал Ауштрявичюс.

По его словам, сейчас готовится документ, позволяющий доставлять подсанкционные товары "из России в Россию" через литовскую территорию.

Политик уточнил, что Литва может ветировать такое решение Еврокомиссии, и, вероятно, это будет сделано.

"В ходе выполнения правил транзита Россия, несомненно, направит свои угрозы на Вильнюс. Литва останется одна без формального прикрытия ЕС. Будет серьезный международно-политический кризис", - подчеркнул Ауштрявичюс.

Калининград отделен от материковой части России примерно на (435 миль) 700 километров, это самая западная часть России. Он зажат между Балтийским морем и членами НАТО Польшей и Литвой.

17 июня стало известно, что Литва из-за санкций ЕС наполовину ограничит железнодорожный транзит определенных товаров из России в Калининград. Компания получила разъяснение Еврокомиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы уходят из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно запрещена.

В ответ на блокаду Калининграда Россия угрожает ЕС и НАТО и заявляет, что Москва может перейти к решению проблемы любыми способами.

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