Литва первой в мире приобретет американские дроны Switchblade 600
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил, что страна первой в мире приобретет беспилотники Switchblade 600 американского производства
Об этом Анушаускас сказал в интервью изданию LRT .
"Да, в ближайшие дни будет еще один контракт с производителем, в этом случае Switchblade 600. Это боевые беспилотники с боевой дальностью 40 километров, и мы будем первой страной в мире, кто приобретет их в следующем году", – заявил глава Минобороны Литвы.
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