Об этом Анушаускас сказал в интервью изданию LRT .

"Да, в ближайшие дни будет еще один контракт с производителем, в этом случае Switchblade 600. Это боевые беспилотники с боевой дальностью 40 километров, и мы будем первой страной в мире, кто приобретет их в следующем году", – заявил глава Минобороны Литвы.

4 декабря Литва объявила о передаче Украине снарядов в артиллерию.

8 декабря стало известно, что Литва продлила чрезвычайное положение на границе с Россией и Беларусью.

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