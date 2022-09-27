Литва передаст зимнюю форму около 25 тысячам защитников Украины
Литва подготовит и передаст украинским защитникам зимнюю форму на несколько миллионов евро
Об этом сообщило издание Delfi.
В ближайшие месяцы Литва подготовит и передаст украинским защитникам зимнюю форму в несколько миллионов евро. Литовцы планируют обеспечить зимней одеждой около 25 тысяч украинских военных. Об этом во время выступления в сейме 27 сентября сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
По словам министра, "антизападная риторика Путина и его ядерные угрозы", сопровождавшие решение главы Кремля о "долевой мобилизации" имели целью удержать страны Запада от поддержки Украины. Однако Литва будет существенно поддерживать Украину и дальше.
"В настоящее время поддержка Литвы вооружением и другой военной техникой составляет около 209 миллионов евро, - сказал Арвидас Анушаускас. - Поддержка Литвой Украины продолжается, она действительно значительна. Но это не соревнование между странами по поводу поддержки, мы даем то, что можем дать. Украина просит то, что ей нужно".
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