Литва передаст зимнюю форму около 25 тысячам защитников Украины

Об этом сообщило издание Delfi.

В ближайшие месяцы Литва подготовит и передаст украинским защитникам зимнюю форму в несколько миллионов евро. Литовцы планируют обеспечить зимней одеждой около 25 тысяч украинских военных. Об этом во время выступления в сейме 27 сентября сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По словам министра, "антизападная риторика Путина и его ядерные угрозы", сопровождавшие решение главы Кремля о "долевой мобилизации" имели целью удержать страны Запада от поддержки Украины. Однако Литва будет существенно поддерживать Украину и дальше.

"В настоящее время поддержка Литвы вооружением и другой военной техникой составляет около 209 миллионов евро, - сказал Арвидас Анушаускас. - Поддержка Литвой Украины продолжается, она действительно значительна. Но это не соревнование между странами по поводу поддержки, мы даем то, что можем дать. Украина просит то, что ей нужно".

Литва доставила Украине 50 бронетранспортеров M113

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb