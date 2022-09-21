Литва передаст ВСУ дроны-камикадзе Warmate в октябре-ноябре, - посол Бешта
Литва передаст украинским военным дроны-камикадзе Warmate, приобретенные на собранные средства в рамках кампании Legion оf Boom, в октябре-ноябре
Об этом сообщил посол Украины в Литве Петр Бешта, передает Укринформ.
"Мы все помним в мае первый литовский марафон по сбору средств на Bayraktar. Также [журналист] Андрюс Тапинас в августе провел марафон для закупки для Украины дронов-камикадзе. Этот проект реализуется. Мы ожидаем, что где-то в октябре-ноябре эти дроны-камикадзе будут уже в украинской армии", - сказал Бешта.
Известно, что ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва приобретет для Украины 37 дронов-камикадзе на средства, собранные в рамках кампании Legion Of Boom.
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