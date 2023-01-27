Об этом сообщает портал Delfi.

Отмечается, что Литва передаст Украине три микроавтобуса с пятью системами SkyWiper (EDM4S) для блокировки дронов (вместе с комплектующими). Кроме того, наше государство получит от страны-союзницы три бензиновых электрогенератора RS 7541 PAE в полной комплектации и 2345 предметов формы одежды пограничной службы – комплектов теплого нижнего белья.

Вместе с тем в Украину поступят 864 бесконтактных термометра KI-8271 для измерения температуры тела. Партия помощи укомплектована согласно представленному украинскими пограничниками списку необходимых предметов.

Известно, что литовские пограничники передадут этот груз Государственной пограничной службе Украины на границе Польши и нашего государства 29 января.

12 января Литва пообещала передать Украине вооружение для борьбы с вражескими дронами. Вильнюс планирует наращивать мощности по изготовлению данного вида вооружения

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