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Литва передаст Украине зимнюю одежду для ВСУ на 2 млн евро

1 декабря, 2022 четверг
15:40
Мир

Министерство обороны Литвы передаст украинским военным около 25 тысяч комплектов зимней одежды на общую сумму 2 млн евро

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Литвы.

Минобороны Литвы закупит теплую одежду и белье у трех литовских производителей. Один из них, Audimas Supply, решил дополнительно передать украинским армейцам тысячу флисовых свитеров бесплатно.

"Мы благодарим литовский бизнес за солидарность со страной, которая защищается от агрессии оккупантов и борется за свою свободу. Вместе с Украиной в это тяжелое время все люди доброй воли в Литве, даже небольшая помощь может быть жизненно важной", – отметил министр национальной обороны Арвидас. Анушаускас.

  • Литва уже помогла Украине примерно на 700 млн. евро.

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