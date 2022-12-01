Литва передаст Украине зимнюю одежду для ВСУ на 2 млн евро
Министерство обороны Литвы передаст украинским военным около 25 тысяч комплектов зимней одежды на общую сумму 2 млн евро
Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Литвы.
Минобороны Литвы закупит теплую одежду и белье у трех литовских производителей. Один из них, Audimas Supply, решил дополнительно передать украинским армейцам тысячу флисовых свитеров бесплатно.
"Мы благодарим литовский бизнес за солидарность со страной, которая защищается от агрессии оккупантов и борется за свою свободу. Вместе с Украиной в это тяжелое время все люди доброй воли в Литве, даже небольшая помощь может быть жизненно важной", – отметил министр национальной обороны Арвидас. Анушаускас.
- Литва уже помогла Украине примерно на 700 млн. евро.
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