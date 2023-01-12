Литва передаст Украине вооружение для борьбы с вражескими дронами

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, передает LRT.

Напомним, что 11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

По словам литовского лидера, на этой встрече речь шла о трех группах вопросов: военной помощи Украине, экономической и гуманитарной помощи и евроатлантической интеграции Украины.

"Во-первых, мы, безусловно, можем радоваться, что зенитные установки Л-70 и необходимые боеприпасы вскоре достанутся Украине. Это та непрерывная помощь, которую Литва оказывает Украине. И я не сомневаюсь, что в этом году мы сможем предоставить ряд противодронов, которые ценят украинские воины и которые достигают значительных результатов на поле боя", – сказал Науседа.

При этом он отметил, что возможности Литвы для производства вооружения по противодействию дронам пока достаточно ограничены, но страна планирует наращивать мощности.

Президент Польши Анджей Дуда во Львове сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Науседа тоже сказал, что Литва передаст вооружение, но не уточнил, какое.

Литва получила из фондов ЕС дополнительные 10 миллионов евро и готова при необходимости принять, разместить и интегрировать беженцев из Украины.

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