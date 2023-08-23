Литва передаст Украине пусковые установки NASAMS, - Науседа
Литва в следующем месяце передаст Украине пусковые установки ЗРК NASAMS, каждая из которых несет шесть ракет AIM-120 AMRAAM. Они должны усилить противовоздушную оборону
Об этом президент Литвы Гитанас Науседа написал в Twitter.
"Сегодня в Киеве я сказал своему дорогому другу президенту Владимиру Зеленскому, что Литва будет поддерживать Украину до победы. Литва в следующем месяце поставит Украине пусковые установки NASAMS", - сообщил Науседа.
Президент Литвы прибыл в Киев 23 августа, чтобы принять участие в мероприятиях ко Дню Независимости. Украинский и литовский лидеры обсудили актуальную ситуацию на поле боя и насущные нужды военных.
Кроме того, лидеры стран рассмотрели сотрудничество в вопросах продовольственной безопасности и развитие альтернативных зерновому коридору путей экспорта агропродукции.
"Ценим присоединение Литвы к совместной декларации Группы семи о поддержке Украины и готовности к плодотворному взаимодействию для реализации украинской Формулы мира и проведения глобального саммита мира", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.
Что такое NASAMS
Норвежский зенитный ракетный комплекс, основными преимуществами которого является мобильность и высокая точность (сбивает 85% целей). Выпущенная из него ракета умеет маневрировать, поэтому лучше поражает цели. Также ракета имеет радиолокационную головку самонаведения и высокий уровень противодействия системам радиоэлектронной борьбы.
Пусковая установка NASAMS имеет 6 ракет. Батарея (9 или 12 установок) может за 12 секунд выпустить все 54 или 72 ракеты.
- Последний раз президент Литвы Гитанас Науседа посещал Украину 28 июня
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