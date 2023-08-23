Литва передаст Украине пусковые установки NASAMS, - Науседа

Об этом президент Литвы Гитанас Науседа написал в Twitter.

"Сегодня в Киеве я сказал своему дорогому другу президенту Владимиру Зеленскому, что Литва будет поддерживать Украину до победы. Литва в следующем месяце поставит Украине пусковые установки NASAMS", - сообщил Науседа.

Президент Литвы прибыл в Киев 23 августа, чтобы принять участие в мероприятиях ко Дню Независимости. Украинский и литовский лидеры обсудили актуальную ситуацию на поле боя и насущные нужды военных.

Кроме того, лидеры стран рассмотрели сотрудничество в вопросах продовольственной безопасности и развитие альтернативных зерновому коридору путей экспорта агропродукции.

"Ценим присоединение Литвы к совместной декларации Группы семи о поддержке Украины и готовности к плодотворному взаимодействию для реализации украинской Формулы мира и проведения глобального саммита мира", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Что такое NASAMS

Норвежский зенитный ракетный комплекс, основными преимуществами которого является мобильность и высокая точность (сбивает 85% целей). Выпущенная из него ракета умеет маневрировать, поэтому лучше поражает цели. Также ракета имеет радиолокационную головку самонаведения и высокий уровень противодействия системам радиоэлектронной борьбы.

Пусковая установка NASAMS имеет 6 ракет. Батарея (9 или 12 установок) может за 12 секунд выпустить все 54 или 72 ракеты.