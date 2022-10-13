Литва передаст Украине новую военную помощь: что именно
Украина получит новую военную помощь от Литвы. Среди прочего – минометы, беспилотники и зимняя одежда
Об этом написал в twitter министр обороны Арвидас Анушаускас.
"Мы передадим ВСУ зимнюю одежду и снаряжение, выделим дополнительные средства на материальное обеспечение на следующий год, предоставим 120-мм минометы на платформе 113, бронемашины, тепловизоры, беспилотники и т.д. Мы не остановимся!" – заметил он.
- Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в понедельник, 10 октября, заявил , что Запад должен изменить подход к передаче оружия Украине.
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