Об этом написал в twitter министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Мы передадим ВСУ зимнюю одежду и снаряжение, выделим дополнительные средства на материальное обеспечение на следующий год, предоставим 120-мм минометы на платформе 113, бронемашины, тепловизоры, беспилотники и т.д. Мы не остановимся!" – заметил он.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в понедельник, 10 октября, заявил , что Запад должен изменить подход к передаче оружия Украине.

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