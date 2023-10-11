Литва передаст Украине две системы ПВО NASAMS

Об этом сообщает официальный твиттер минобороны Литвы.

"Наш новый военный пакет поддержки включает в себя поставки двух пусковых установок NASAMS, которые мы приобрели летом, закупку 155-мм боеприпасов и зимних запасов, таких как электрогенераторы, армейские походніе кровати, одежда", - говорится в заявлении.

Также продолжена учеба и реабилитация для украинских военных.