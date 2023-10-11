Литва передаст Украине две системы ПВО NASAMS
Минобороны Литвы объявило, что передаст Украине две системы ПВО NASAMS
Об этом сообщает официальный твиттер минобороны Литвы.
"Наш новый военный пакет поддержки включает в себя поставки двух пусковых установок NASAMS, которые мы приобрели летом, закупку 155-мм боеприпасов и зимних запасов, таких как электрогенераторы, армейские походніе кровати, одежда", - говорится в заявлении.
Также продолжена учеба и реабилитация для украинских военных.
- 5 октября премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в расходную часть бюджета страны на 2024 год планируют включить поддержку Украины на сумму 340 млн евро.
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