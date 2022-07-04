Литва передаст Украине Bayraktar Vanagas с боеприпасами 6 июля
В Украину Bayraktar Vanagas отправится после короткой презентации на авиабазе Шяуляй
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
6 июля Литва передаст Украине Bayraktar Vanagas, а также все приобретенные боеприпасы. Напомним, что, несмотря на заказанные боеприпасы, турецкая компания предоставила Литве для этого ударного беспилотника дополнительные боеприпасы.
"Bayraktar Vanagas со всеми купленными боеприпасами уже в Литве! - подчеркнул Арвидас Анушаускас. - 6 июля у нас будет его короткая презентация на авиабазе Шяуляй, после чего его дальнейший путь - в Украину!"
- Напомним, ранее Анушаускас заявил, что Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска.
- Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "Байрактар", 25 мая.
- 28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось собрать более 5 млн евро на "Байрактар" для украинских защитников. Позже Турция передала "Байрактар" Литве бесплатно.
- С 24 февраля Вооруженные Силы Украины получили от турецкой компании Baykar до 50 ударно-разведочных дронов Bayraktar TB2
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