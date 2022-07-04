Литва передаст Украине Bayraktar Vanagas с боеприпасами 6 июля

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

6 июля Литва передаст Украине Bayraktar Vanagas, а также все приобретенные боеприпасы. Напомним, что, несмотря на заказанные боеприпасы, турецкая компания предоставила Литве для этого ударного беспилотника дополнительные боеприпасы.

"Bayraktar Vanagas со всеми купленными боеприпасами уже в Литве! - подчеркнул Арвидас Анушаускас. - 6 июля у нас будет его короткая презентация на авиабазе Шяуляй, после чего его дальнейший путь - в Украину!"

Напомним, ранее Анушаускас заявил, что Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска.

Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "Байрактар", 25 мая.

28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось собрать более 5 млн евро на "Байрактар" для украинских защитников. Позже Турция передала "Байрактар" Литве бесплатно.

С 24 февраля Вооруженные Силы Украины получили от турецкой компании Baykar до 50 ударно-разведочных дронов Bayraktar TB2

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