Литва передала ВМС Украины радиолокационное оборудование

Об этом идет речь на сайте министерства национальной обороны Литвы.

Указывается, что радарные комплекты предназначены для обеспечения морского наблюдения и развития способности воспринимать морскую среду. Литва направила Украине эту технику с учетом потребностей и запроса ВМС.

"Такая поддержка усилит возможности Украины по морскому наблюдению и поможет лучше понять ситуацию на море. Для Украины, которая опустошена российской войной, эти радиолокационные устройства будут важны как для защиты ее территориальных вод, так и для обеспечения безопасности граждан", – сказал литовский министр национальной. обороны Арвидас Анушаускас.

Минобороны Литвы напоминает, что в рамках поддержки Украины активно помогает в подготовке военных и лечении раненых, экспертных консультациях, предоставляет средства на международные программы поддержки Украины.

Там также добавили, что на 2024-2026 годы страна запланировала выделить в поддержку Украины 200 млн. евро.