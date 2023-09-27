Литва передала ВМС Украины радиолокационное оборудование
Во вторник, 26 сентября, вооруженные силы Литвы передали комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины
Об этом идет речь на сайте министерства национальной обороны Литвы.
Указывается, что радарные комплекты предназначены для обеспечения морского наблюдения и развития способности воспринимать морскую среду. Литва направила Украине эту технику с учетом потребностей и запроса ВМС.
"Такая поддержка усилит возможности Украины по морскому наблюдению и поможет лучше понять ситуацию на море. Для Украины, которая опустошена российской войной, эти радиолокационные устройства будут важны как для защиты ее территориальных вод, так и для обеспечения безопасности граждан", – сказал литовский министр национальной. обороны Арвидас Анушаускас.
Минобороны Литвы напоминает, что в рамках поддержки Украины активно помогает в подготовке военных и лечении раненых, экспертных консультациях, предоставляет средства на международные программы поддержки Украины.
Там также добавили, что на 2024-2026 годы страна запланировала выделить в поддержку Украины 200 млн. евро.
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