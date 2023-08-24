Литва передала Украине военную помощь на 40 млн евро ко Дню Независимости

Об этом информирует минобороны Литвы.

Украина получит от Литвы пакет военной помощи, включающий в себя боеприпасы Carl Gustaf, винтовки, радары для морского наблюдения, патроны 5,56 мм, генераторы, средства противодействия дронам и другое. Также Украине будут переданы ракетные комплексы NASAMS.

По данным министерства, страна уже предоставила Украине в этом году вертолеты Ми-8, зенитные установки Л-70, бронетранспортеры М113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатометов.

Литва также помогает Украине экспертной консультацией, финансовой поддержкой, обучением солдат, участием в операции "Интерфлекс".

В то же время раненые в боях украинские солдаты лечатся в Литве. Реабилитационные учреждения уже приняли около 200 раненых защитников Украины, планируется принять еще больше.