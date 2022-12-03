Об этом сообщил глава министерства обороны Литвы Арвидас Анусаускас в твиттере.

"Еще две гаубицы PzH2000 отремонтированы и доставлены в Украину. Вместе с боеприпасами", - написал он.

Известно, что Вооруженные Силы Украины используют САУ PzH 2000 уже больше месяца — первые артустановки наши военные получили в конце июня этого года. К концу июля ВСУ имели в своем активе по меньшей мере 15 единиц PzH 2000 - 10 из них Украине передала Германия, еще пять - Нидерланды.

Справка

PzH 2000 может похвастаться и высокой скорострельностью – эта артиллерийская установка способна "угощать" врага 10-12 выстрелами в минуту, кроме того, имеет опцию стрельбы "очередью", когда первые три снаряда выпускаются за девять секунд. В то же время, высокая точность PzH 2000 обеспечивается современной цифровой системой управления огнем с баллистическим радаром.

13 октября стало известно, что Литва предоставит Украине минометы, беспилотники и зимнюю одежду. На следующий день Литва отправила в Украину отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.