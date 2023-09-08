Литва передала Украине 1,5 млн единиц боеприпасов

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы .

"Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине и сегодня передала воюющей стране полтора миллиона патронов", — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, военная поддержка, оказанная Литвой Украине до осени этого года, включает вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боеприпасами, бронетранспортеры M113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатометов.

В скором времени в Украину будут переданы ракетные комплексы NASAMS, средства противодействия, материально-техническое оборудование и другое обеспечение.

По данным ведомства, кроме передачи военной техники и оборудования Литва постоянно активно обучает украинских военных, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, организует консультации экспертов, выделяет средства международным фондам поддержки Украины.

Отмечается, что поддержка Украины Литвой с начала военного вторжения достигла 0,5 млрд евро и будет предоставляться и дальше. На 2024-2026 годы предусмотрен пакет военной помощи в размере 200 млн евро. Общий объем помощи Литвы Украине составляет более 1 млрд евро, или более 1,2% валового внутреннего продукта страны, половина этой суммы — военная помощь.