Литва передала Украине 1,5 млн единиц боеприпасов
Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине, и сегодня, 8 сентября, было отправлено 1,5 млн единиц патронов
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы .
"Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине и сегодня передала воюющей стране полтора миллиона патронов", — говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, военная поддержка, оказанная Литвой Украине до осени этого года, включает вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боеприпасами, бронетранспортеры M113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатометов.
В скором времени в Украину будут переданы ракетные комплексы NASAMS, средства противодействия, материально-техническое оборудование и другое обеспечение.
По данным ведомства, кроме передачи военной техники и оборудования Литва постоянно активно обучает украинских военных, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, организует консультации экспертов, выделяет средства международным фондам поддержки Украины.
Отмечается, что поддержка Украины Литвой с начала военного вторжения достигла 0,5 млрд евро и будет предоставляться и дальше. На 2024-2026 годы предусмотрен пакет военной помощи в размере 200 млн евро. Общий объем помощи Литвы Украине составляет более 1 млрд евро, или более 1,2% валового внутреннего продукта страны, половина этой суммы — военная помощь.
- Президент Литвы Гитанас Науседа написал , что в сентябре страна передаст Украине пусковые установки ЗРК NASAMS, каждая из которых несет шесть ракет AIM-120 AMRAAM. Они должны усилить противовоздушную оборону.
- В частности, в честь 32-й годовщины Независимости Украины Литва направила еще один пакет военной помощи на 41 миллион евро.
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