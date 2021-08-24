Литва передала ЕС санкционный список через создание Беларусью миграционного кризиса
Министр иностранных дел Литвы Ґабриелюс Ландсбергис заявил, что страна передала ЕС санкционный список против режима Александра Лукашенко за миграционный кризис на границах Беларуси и Евросоюза
Об этом сообщает РБК-Украина .
Санкции должны коснуться людей и компаний, причастных к отправке нелегалов через белорусско-литовскую границу.
"В институты Евросоюза мы направили список компаний Беларуси и отдельных лиц, которые, по данным министерства, связанные с нелегальной миграцией. Мы должны послать сигнал, что ничего из этого не выйдет и будет ответ", - сказал Ландсбергис.
По словам министра, одним из ответов будут санкции.
"Обсуждение планируется после того, как инстанции ЕС вернутся с каникул", - добавил он.
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