Литва передала ЕС санкционный список через создание Беларусью миграционного кризиса

Об этом сообщает РБК-Украина .

Санкции должны коснуться людей и компаний, причастных к отправке нелегалов через белорусско-литовскую границу.

"В институты Евросоюза мы направили список компаний Беларуси и отдельных лиц, которые, по данным министерства, связанные с нелегальной миграцией. Мы должны послать сигнал, что ничего из этого не выйдет и будет ответ", - сказал Ландсбергис.



По словам министра, одним из ответов будут санкции.

"Обсуждение планируется после того, как инстанции ЕС вернутся с каникул", - добавил он.

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