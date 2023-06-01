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Литва ожидает провокации Беларуси во время саммита НАТО в июле

1 июня, 2023 четверг
05:03
Мир

Глава Службы охраны госграницы Рустамас Любаевас считает, что во время проведения саммита НАТО Беларусь может использовать нелегальных мигрантов против Литвы.

Об этом сообщает Delfi.

"Одним из возможных рисков, входящих в зону нашей ответственности, является использование нелегальной миграции с целью дестабилизации обстановки во время проведения мероприятия", – сказал Любаевас на пресс-конференции МВД.

По словам главы Службы охраны государственной границы (СОДГ), несмотря на то, что на сегодняшний день поток нелегальных мигрантов на литовской границе сократился, белорусский режим все же может снова попытаться возобновить нелегальную миграцию во время саммита НАТО, который пройдет в начале июля этого года.

"Есть вероятность, что режим Лукашенко и его приспешники попытаются использовать это орудие против нас, организуя выталкивание нелегальных мигрантов на нашу территорию либо к западу, либо во время него", - отметил глава СОДГ.

Отметим, что саммит НАТО станет величайшим мероприятием в истории Литвы. Он состоится в Вильнюсе 11-12 июля. В нем ожидают участие 40-50 иностранных делегаций и примерно 2 тыс. представителей неправительственных организаций и международных СМИ.

  • Напомним, посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества: политический и практический, которые предложит для обсуждения.
  • Кулеба озвучил видение Украины успеха саммита НАТО в Вильнюсе, состоящего из трех пунктов.

Белорусь
Литва
мигранты
НАТО
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