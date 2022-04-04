Литва отзывает посла из РФ, закрывает российское консульство в Клайпеде и высылает главу российской миссии.
Литва первой в ЕС снизила уровень дипломатических отношений с Россией
Об этом заявил министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис, сообщает российская служба ВВС .
Правительство отозвало посла из Москвы, а посол РФ в Вильнюсе должен покинуть страну.
Также было принято решение закрыть консульство России в Клайпеде.
"Правительство Литвы приняло решение о сокращении дипломатического представительства. Послу Российской Федерации придется покинуть Литву", - добавил Ландсбергис.
Литва стала первой страной в ЕС, которая пошла на подобный шаг.
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