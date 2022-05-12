Литва отзывает посла из РФ и ликвидирует консульство в Петербурге

Об этом информируют на сайте Delfi со ссылкой на зарегистрированный 12 мая соответствующий проект постановления правительства.

Литва освободила с 1 июня Эйтвидаса Баярунаса от должности посла в России.

Правительство также намерено с 7 июня ликвидировать генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге. Москва закрыла его после решения Литвы выслать руководителя российского посольства в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников российского консульства в Клайпеде.

В начале апреля правительство Литвы, в ответ на резню в пригороде Киева, решило понизить дипломатическое представительство между Литвой и Россией до комиссаров и поручило послу покинуть страну", – говорится в сообщении.

Также закрывают российское представительство в Клайпеде.

4 апреля Литва отозвала посла из РФ, закрыла российское консульство в Клайпеде и выслала главу российской миссии.

7 апреля посол Литвы Вальдемар Сарапин вернулся к работе в Киеве.

Сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России террористическим государством.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил , что в России от власти необходимо отстранить не только Владимира Путина, но и изменить весь режим.

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