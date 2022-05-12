Литва отзывает посла из РФ и ликвидирует консульство в Петербурге
Правительство Литвы с 1 июня официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России, а также 7 июня закрывает свое консульство в Санкт-Петербурге
Об этом информируют на сайте Delfi со ссылкой на зарегистрированный 12 мая соответствующий проект постановления правительства.
Литва освободила с 1 июня Эйтвидаса Баярунаса от должности посла в России.
Правительство также намерено с 7 июня ликвидировать генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге. Москва закрыла его после решения Литвы выслать руководителя российского посольства в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников российского консульства в Клайпеде.
В начале апреля правительство Литвы, в ответ на резню в пригороде Киева, решило понизить дипломатическое представительство между Литвой и Россией до комиссаров и поручило послу покинуть страну", – говорится в сообщении.
Также закрывают российское представительство в Клайпеде.
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