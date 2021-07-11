Литва ответила на требование режима Лукашенко выдать Тихановскую

Об этом заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает Белта.

По его словам, Литва официально отказалась выдавать Светлану Тихановскую.

"Что касается партнеров из других стран, то мы направили и направляем соответствующие документы. Пока реакции не наблюдается, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, поступили документы, уже официально могу подтвердить об отказе Литвы в ее выдаче, но у них нет никакой мотивации, на основании чего они нам отказали - то есть правовых оснований мы в этом не увидели", - сказал Швед.