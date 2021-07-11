Литва ответила на требование режима Лукашенко выдать Тихановскую
Литва официально отказала режиму самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на требование выдать лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую
Об этом заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает Белта.
По его словам, Литва официально отказалась выдавать Светлану Тихановскую.
"Что касается партнеров из других стран, то мы направили и направляем соответствующие документы. Пока реакции не наблюдается, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, поступили документы, уже официально могу подтвердить об отказе Литвы в ее выдаче, но у них нет никакой мотивации, на основании чего они нам отказали - то есть правовых оснований мы в этом не увидели", - сказал Швед.
- Напомним, 11 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную со Светланой Тихановской на протокольном мероприятии Конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе.
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