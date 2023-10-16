Литва отремонтирует поврежденные в результате боевых действий в Украине танки Leopard
Совместно с немецкими специалистами Литва отремонтирует танки Leopard, поврежденные в результате боевых действий в Украине
Об этом сообщает пресс-служба Литовской армии.
"Литовская армия совместно с немецкой оборонной индустрией отремонтирует в Литве танки Leopard, привезенные из боевых действий в Украину, которые будут возвращены в бой после возобновления технических возможностей", — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что подобные задачи позволяют тренировать и поддерживать готовность личного состава Литвы, обеспечивать проверку логистических цепочек и оказывать бесперебойную поддержку Украине.
Литва уже организовала ремонт и возвращение в Украину самоходных гаубиц PzH2000, которые были переданы ВСУ и участвовали в боевых действиях, говорится в сообщении.
В Литве завершили обучение по ремонту гаубиц первая группа из 18 механиков украинской армии литовскими специалистами, которые теряют свои технические навыки, а умение ремонтировать технику в боевых условиях очень необходимо.
Ведомство сообщает, что Литва формирует пакеты поддержки для Украины с учетом важнейших потребностей и приоритетов Украины.
- 10 октября минобороны Германии сообщило, что Германия в рамках очередного пакета помощи предоставит Украине 10 танков Leopard 1, дополнительные системы ПВО Patriot и IRIS-T, а также три зенитных пушки Gepard.
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