Литва отремонтирует для Украины 12 гаубиц, поврежденных на войне

Об этом сообщает Анушаускас в твиттере.

"Ожидается, что в Литве будут отремонтированы по меньшей мере 12 из них", - отметил он.

После массированного обстрела Украины 10 октября министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис призвал мировое сообщество предоставить Украине все оружие, необходимое для защиты от атак Российской Федерации.

13 октября министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил , что Литва передаст Украине военную помощь. Страна заявила, что передаст ВСУ зимнюю одежду и снаряжение, выделит дополнительные средства на материальное обеспечение на 2023 год, предоставит 120-мм минометы на платформе 113, бронемашины, тепловизоры, беспилотники.

27 октября Литва отправила в Украину 7 броневиков Toyota Land Cruiser 200 и другую технику.