Литва отремонтирует для Украины 12 гаубиц, поврежденных на войне
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что две гаубицы PzH2000 уже на пути в Украину после ремонта
Об этом сообщает Анушаускас в твиттере.
"Ожидается, что в Литве будут отремонтированы по меньшей мере 12 из них", - отметил он.
После массированного обстрела Украины 10 октября министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис призвал мировое сообщество предоставить Украине все оружие, необходимое для защиты от атак Российской Федерации.
- 13 октября министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил , что Литва передаст Украине военную помощь. Страна заявила, что передаст ВСУ зимнюю одежду и снаряжение, выделит дополнительные средства на материальное обеспечение на 2023 год, предоставит 120-мм минометы на платформе 113, бронемашины, тепловизоры, беспилотники.
- 27 октября Литва отправила в Украину 7 броневиков Toyota Land Cruiser 200 и другую технику.
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