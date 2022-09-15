Литва отправит Украине две партии бронетранспортеров
Литва отправит Украине две партии бронетранспортеров. Они должны поступить в Украину в ближайшее время
Об этом сообщил литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис после встречи глав МИД Литвы, Украины и Ирландии в Одессе, сообщает Радио Свобода.
"Первая из них поступит уже в ближайшее время. Вооруженные силы Украины лучше знают, как им лучше использовать эту военную помощь", - заявил Ландсбергис.
Литва уже передавала Украине БТР M113, ПЗРК Stinger, противотанковые средства, средства индивидуальной защиты, минометы, стрелковое оружие и другое военное оборудование, в том числе БПЛА Bayraktar TB2. По состоянию на июль 2022 года, по данным военного ведомства Литвы, Вильнюс предоставил Киеву помощь на сумму около 123 миллионов долларов.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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