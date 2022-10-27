Литва отправила в Украину 7 броневиков и другую технику
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил об отправке в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другой техники
Об этом он сообщил в твиттере.
"Больше поддержки Украине! Вооруженные силы Литвы отправили в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику", – написал он.
Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис ранее заявил, что он предложит не передавать Украине самоходные гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS, поскольку возможности страны "на грани".
Позже глава Комитета нацбезопасности и обороны Кашчюнас отметил, что сейчас нужно искать середину между поддержкой Украины и сохранением и укреплением национальных возможностей Литвы. Он отметил, что эта поддержка может быть осуществлена по другим вещам.
По словам политика, в оборонном бюджете Литвы планируют выделить около 50 млн евро в поддержку украинцев. Поэтому можно искать различные формы поддержки Украины.
- 13 октября министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил , что Литва предоставит Украине военную помощь. Страна заявила, что передаст ВСУ зимнюю одежду и снаряжение, выделит дополнительные средства на материальное обеспечение на 2023 год, предоставит 120-мм минометы на платформе 113, бронемашины, тепловизоры, беспилотники.
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