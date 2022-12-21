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Литва отправила первую партию теплой одежды для украинских защитников

21 декабря, 2022 среда
14:13
Мир

21 декабря Литва отправила Украине первую партию термокомплектов и свитеров для Вооруженных Сил Украины. В частности, подготовили 34 тыс. наборов

Об этом написал в твиттере министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас .

"Сегодня первую партию теплых свитеров и термокомплектов Литва отправила бойцам Украины", - пишет министр.

Сообщается, что в ближайшие недели в Украину доставят 19 тыс. свитеров и 15 тыс. термокомплектов.

  • 17 декабря в Литве при участии Зеленской открыли украиноязычный аудиогид в Национальном музее "Дворец Великих князей Литовских".
  • 21 декабря из солидарности Вильнюсский, Каунасский, Вилкавишкский и другие муниципалитеты Литвы примут участие в акции "Час с Украиной", в рамках которой отключат праздничное освещение.

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Литва
военные силы Украины
помощь Украине
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