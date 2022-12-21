Литва отправила первую партию теплой одежды для украинских защитников
21 декабря Литва отправила Украине первую партию термокомплектов и свитеров для Вооруженных Сил Украины. В частности, подготовили 34 тыс. наборов
Об этом написал в твиттере министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас .
"Сегодня первую партию теплых свитеров и термокомплектов Литва отправила бойцам Украины", - пишет министр.
Сообщается, что в ближайшие недели в Украину доставят 19 тыс. свитеров и 15 тыс. термокомплектов.
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