Литва отправила первую партию теплой одежды для украинских защитников

Об этом написал в твиттере министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас .

"Сегодня первую партию теплых свитеров и термокомплектов Литва отправила бойцам Украины", - пишет министр.

Сообщается, что в ближайшие недели в Украину доставят 19 тыс. свитеров и 15 тыс. термокомплектов.

17 декабря в Литве при участии Зеленской открыли украиноязычный аудиогид в Национальном музее "Дворец Великих князей Литовских".

21 декабря из солидарности Вильнюсский, Каунасский, Вилкавишкский и другие муниципалитеты Литвы примут участие в акции "Час с Украиной", в рамках которой отключат праздничное освещение.

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