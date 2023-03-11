Литва отмечает День восстановления независимости
Президент Гитанас Науседа поздравил литовский народ с Днем восстановления независимости в субботу, 11 марта
Об этом сообщили на официальном сайте президентского офиса.
В поздравлении, которое распространил президентский офис, Науседа обращается к жителям Литвы и литовцам всего мира:
"Каждое 11 марта - это праздник, настраивающий на возвышенный лад. Каждый год он напоминает нам о том, кто мы такие и что мы можем сделать общими усилиями. 33 года назад мы громко и ясно объявили, что наша судьба - независимая жизнь. Готовые сами творить свое процветание, мы первыми вырвались из тюрьмы народов и отстояли это право, когда на него посягнули.
Мы до сих пор твердо идем по пути свободы, совместными усилиями творя Литву мечты. С каждым шагом мы распространяем все больше света и правды. Торопясь помочь другим, мы расширяем собственные возможности.
И сегодня, когда я проезжаю по Литве, я вижу в каждом ее уголке людей, которые много и тяжело работают, чтобы наша страна была еще светлее, красивее и сильнее.
Поэтому в это 11 марта призываю всех поверить в свои силы и поверить в будущее. Давайте вместе стремиться к тому, чтобы сделать жизнь в Литве более безопасной и лучшей, и чтобы свобода, пустившая здесь корни, выдержала все испытания временем!", - сказал он.
Кроме этого, свои поздравления с Днем независимости обнародовали также глава Сейма Виктория Чмилите-Нильсен и премьер-министр Ингрида Шимоните.
Справка
11 марта Литва отмечает День восстановления независимости. 11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской Республики принял Акт о восстановлении независимости.
Сегодня утром состоится церемония возложения цветов к памятнику "Известие" на площади Независимости, позже в парламентском зале 11 марта состоятся торжественное заседание и церемония вручения стипендии Государственной Независимости.
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