Литва отклонила иск Шария по лишению его статуса беженца
Литовский суд отказал блогеру Анатолию Шарию в обжаловании решения департамента миграции Литвы о лишении статуса беженца: отныне он должен покинуть ЕС
Об этом рассказал адвокат Марк Фейгин, инициировавший лишение Анатолия Шария статуса беженца в стране, в Twitter.
"Перед вами решение литовского суда, который отказал в принятии иска Шария против меня на основании лишения его 10 мая 2021 года статуса беженца в Литве и запрета въезда в Литву сроком на 5 лет. Он обжаловал это решение департамента миграции Литвы, но после отказа ему, он должен покинуть ЕС", - отметил Фейгин.
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Марк Фейгин пояснил, что до конца августа по его заявлению о пророссийском пропагандисте Анатолии Шарие будет "возбуждено уголовное дело в ЕС за отмывание преступно полученных денег от власти РФ и приобретение на эти деньги дома в Испании".
Адвокат отметил, что в ЕС уже начата проверка по отмыванию средств.
- Напомним, 6 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса - "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и вызвала его на допрос 22 февраля. В тот же день СБУ провела следственные действия с Виктором Шарием, на которого зарегистрирована "Партия Шария".
- 17 февраля Анатолий Шарий сообщил, что СБУ направила повестку не по адресу его проживания в Украине, следовательно повестку нельзя считать врученной.
- 25 февраля подозреваемый в государственной измене Анатолий Шарий не явился в СБУ на допрос, поэтому его объявили в государственный розыск.
- Первого марта Шария, подозреваемого в государственной измене, объявили в розыск.
- Литва объявила Шария персоной нон грата 10 мая 2021 года. Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос на изучение оснований такого решения.
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