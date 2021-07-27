Литва отклонила иск Шария по лишению его статуса беженца

Об этом рассказал адвокат Марк Фейгин, инициировавший лишение Анатолия Шария статуса беженца в стране, в Twitter.



"Перед вами решение литовского суда, который отказал в принятии иска Шария против меня на основании лишения его 10 мая 2021 года статуса беженца в Литве и запрета въезда в Литву сроком на 5 лет. Он обжаловал это решение департамента миграции Литвы, но после отказа ему, он должен покинуть ЕС", - отметил Фейгин.



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Марк Фейгин пояснил, что до конца августа по его заявлению о пророссийском пропагандисте Анатолии Шарие будет "возбуждено уголовное дело в ЕС за отмывание преступно полученных денег от власти РФ и приобретение на эти деньги дома в Испании".



Адвокат отметил, что в ЕС уже начата проверка по отмыванию средств.