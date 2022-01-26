Литва отказала Шарию в политическом убежище, - юрист Фейгин
Литовский суд окончательно отказал блоггеру Анатолию Шарию, подозреваемому в госизмене Украины, в статусе политического беженца
Об этом сообщает Укринформ.
"Могу подтвердить, что Шарию окончательно отказали в праве считаться беженцем в Литве. Хочу подчеркнуть, что наряду с бумагами, представленными на этот счет украинской стороной, на это решающе повлияли документы, предоставленные мной и моими литовскими адвокатами", - сказал российский юрист Марк Фейгин.
По его словам, по этим материалам Шарий более пяти лет не проживал по литовским адресам, которые он проставлял в документах, предоставляемых литовским властям, то есть речь шла об обмане.
"Теперь, после решения Высшего административного суда Литвы, Шарий не имеет права находиться на территории ЕС. Следовательно, вопрос к Испании, где он находится. В принципе, миграционные власти страны могут выставить его из страны", - подчеркнул юрист.
Фейгин напомнил о двух недавних поездках Шария в Россию. По его мнению, во время этих путешествий он получил в РФ российский паспорт или какой-то другой статус, например "статус беженца". По мнению Фейгина, свидетельств сотрудничества Шария с российскими структурами предостаточно.
- Напомним, 6 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса – "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков" и вызвала его на допрос 22 февраля. В тот же день СБУ провела следственные действия с Виктором Шарием, на которого зарегистрирована Партия Шария.
- 17 февраля 2021 года Анатолий Шарий сообщил, что СБУ направила повестку не по адресу его проживания в Украине, а потому повестка не считается врученной. 25 февраля подозреваемый в государственной измене Анатолий Шарий не явился в СБУ на допрос, поэтому он объявлен в государственный розыск .
- Литва объявила Шария персоной нон грата 10 мая 2021 года. Сразу после этого адвокаты Шария запросили изучение оснований такого решения.
- 27 июля 2021 года Литва отклонила иск Шария о лишении его статуса беженца.
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