Литва объявляет чрезвычайное положение из-за полномасштабного нападения РФ на Украину
Президент Литвы Гитанас Науседа объявил чрезвычайное положение из-за полномасштабного нападения РФ на Украину
Об этом сообщает Delfi .
После заседания Государственного совета обороны в четверг утром президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва объявляет чрезвычайное положение из-за нападения России на Украину.
Ранее в четверг утром премьер-министр Литвы Ингрида Симонитэ заявила, что Россия фактически объявила войну Украине.
- Напомним, 23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
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