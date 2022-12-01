Литва объявила посла России персоной нон грата
В четверг, 1 декабря, послу России в Литве вручили ноту об объявлении его персоной нон грата, чиновник должен покинуть страну в течение пяти дней
Об этом сообщил МИД Литвы .
Отмечается, что посол РФ объявлен персоной нон грата за деятельность, несовместимую с его дипломатическим статусом.
После России приказано покинуть Литву в течение пяти дней.
- Министерство обороны Литвы передаст украинским военным около 25 тысяч комплектов зимней одежды на общую сумму 2 млн. евро.
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