Об этом сообщил МИД Литвы .

Отмечается, что посол РФ объявлен персоной нон грата за деятельность, несовместимую с его дипломатическим статусом.

После России приказано покинуть Литву в течение пяти дней.

Министерство обороны Литвы передаст украинским военным около 25 тысяч комплектов зимней одежды на общую сумму 2 млн. евро.

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