Об этом сообщило Министерство энергетики Литвы.

Так, Nord Pool решил прекратить торговлю электроэнергией от своего единственного российского импортера в странах Балтии "Интер РАО".

"Это значит, что с воскресенья Литва полностью прекратит импорт российских энергоносителей, то есть нефти, электроэнергии или природного газа", – говорится в сообщении министерства. Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис подчеркнул, что "это не только чрезвычайно важная веха для Литвы на пути к энергетической независимости, но также демонстрация нашей солидарности с Украиной".

"Мы должны прекратить финансировать российскую военную машину", – добавил он.

Потребности Литвы в газе удовлетворяются из-за Клайпедского LNG-терминала с грузами из США, ее потребности в электроэнергии удовлетворяются за счет местного производства и импорта из стран ЕС из-за сообщений со Швецией, Польшей и Латвией, а Orlen Lietuva, единственный импортер нефти в Литве месяц назад отказался от импорта российской сырой нефти

Отметим, что Литва является одним из наиболее преданных партнеров Украины. Она поддерживает наше государство как в европейской интеграции, так и в предоставлении военной помощи. Также приобщается к приему беженцев и санкций против ЕС, а компании этой страны одни из самых активных в выходе из рынка РФ.

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