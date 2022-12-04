Литва объявила о передаче Украине снарядов в артиллерию

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Литвы в твиттере.

Отмечается, что страна отправляет 155 мм боеприпасы для украинской артиллерии.

"Мы каждый день работаем, чтобы оккупанты убегали", - добавили в министерстве.

13 октября стало известно, что Литва предоставит Украине минометы, беспилотники и зимнюю одежду . На следующий день Литва отправила в Украину отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

3 декабря Литва передала Украине еще две отремонтированные гаубицы PzH 2000. Эта артиллерийская установка способна "угощать" врага 10-12 выстрелами в минуту, кроме того, опция стрельбы "очередью", когда первые три снаряда выпускаются за девять секунд. В то же время, высокая точность PzH 2000 обеспечивается современной цифровой системой управления огнем с баллистическим радаром.

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