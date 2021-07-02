Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси
Правительство Литвы приняло решение объявить в стране чрезвычайное положение в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью
Оперативным главой по операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте, сообщает Delfi.
За минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, это почти втрое больше, чем предыдущие суточные рекорды.
Сейчас для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД.
Всего в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта - в десять раз больше, чем за весь 2020.
- Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничным войскам перекрыть границу с Украиной.
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