Литва обвинила белорусскую активистку Карач в сотрудничестве с разведкой РФ
Управление государственной безопасности (ДСБ) Литвы заявило, что белорусская активистка, руководитель Центра международной гражданской инициативы "Наш дом" Ольга Карач сотрудничала с российской разведкой
Об этом информирует LRT .
"Белорусская оппозиционерка А. Карач, проживающая в Литве, сотрудничала с российской разведкой. Представители российской разведки заботились об имидже О. Карачевой в Литве и за рубежом, давали советы и предложения по деятельности в публичном пространстве, предупреждали и инструктировали, как снизить риски" , – говорится в документе.
Сама Ольга опровергла информацию о сотрудничестве со спецслужбами России и Беларуси.
По информации Управления государственной безопасности, активистка в 2015-2019 годах посещала территорию РФ, где встречалась с российскими разведчиками. По информации Департамента государственной безопасности Литвы, Карач также поддерживала с ними связь посредством спецсредств связи.
Сообщается, что активистка стремилась получить поддержку России для своей деятельности в Беларуси и обсуждала свои возможные обязательства перед Кремлем.
"Российская разведка может использовать связи с Карачевой для деятельности, направленной против Литвы и ее интересов, поэтому представляет угрозу безопасности Литовского государства", - говорится в заключении.
Руководитель "Нашего дома" получила вид на жительство в Литве в 2014 году и утверждает, что до весны 2020 года жила между Литвой и Беларусью, а затем переехала в Вильнюс. Она подала заявление о предоставлении убежища в 2022 году. Миграционный департамент Литвы решил не предоставлять Карач убежища на основании оценки Департамента госбезопасности.
В 2022 году минский режим признал эту организацию экстремистской, а в 2021 году белорусский КГБ внес Ольгу Карач в "список террористов".
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