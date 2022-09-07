Литва обвинила Беларусь в умышленном повреждении забора на границе
Во вторник, 6 сентября, представителя белорусского посольства в Литве вызвали в МИД
Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Литвы.
В Министерстве заявляют, что белорусские власти способствуют повреждению забора на границе и проникновению нелегальных мигрантов в страну.
Такие действия Литва расценила как провокационные. Они грубо нарушают договор о правовом режиме литовско-белорусской государственной границы.
МИД Литвы потребовал от Беларуси как можно скорее принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.
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