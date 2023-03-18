Литва обучает инструкторов ВСУ по стрельбе
16 украинских защитников проходят курсы инструкторов по стрельбе в Литве, идет 3-недельное обучение
Об этом сообщило Министерство обороны в телеграме.
13 марта началась трехнедельная учеба 16 украинских инструкторов по стрельбе в Литве, организованная литовскими вооруженными силами.
Целью курса является подготовка компетентных инструкторов Вооруженных Сил Украины, которые могут выполнять обязанности инструкторов по стрельбе и безопасности. Он дает теоретические знания и практические навыки, необходимые для самостоятельной подготовки к проведению упражнений с боевой стрельбой на закрытых и открытых стрельбищах в разное время суток и в разных природных условиях. После успешного завершения курса инструктор сможет планировать, организовывать и проводить обучение боевой стрельбе", - утверждают в министерстве.
- Напомним, Литва в рамках нового пакета военной поддержки Украины передаст, в частности, боеприпасы калибра 155 мм, а также транспортные средства и военные пайки.
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