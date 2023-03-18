Об этом сообщило Министерство обороны в телеграме.

13 марта началась трехнедельная учеба 16 украинских инструкторов по стрельбе в Литве, организованная литовскими вооруженными силами.

Целью курса является подготовка компетентных инструкторов Вооруженных Сил Украины, которые могут выполнять обязанности инструкторов по стрельбе и безопасности. Он дает теоретические знания и практические навыки, необходимые для самостоятельной подготовки к проведению упражнений с боевой стрельбой на закрытых и открытых стрельбищах в разное время суток и в разных природных условиях. После успешного завершения курса инструктор сможет планировать, организовывать и проводить обучение боевой стрельбе", - утверждают в министерстве.