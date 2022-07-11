Литва, несмотря на запугивание России, усилила ограничение транзита в Калининград
Правительство Литвы расширило ограничения на транзит товаров через свою территорию в Калининградскую область РФ
Об этом сообщает Reuters.
Начался процесс введения санкций Европейского союза против России за войну на Украине.
Литва, в частности, ограничила транзит бетона, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе.
В пятницу, 8 июля, Россия предупредила Литву и Европейский Союз о том, что может принять против них "жесткие меры", если транзит некоторых товаров к российскому эксклава Калининграда и из него не восстановится, — напоминает Reuters.
"Если ситуация не стабилизируется в ближайшие дни, то Россия предпримет жесткие меры в отношении Литвы и Европейского Союза", - заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. "Проблема слишком долго решалась".
- 17 июня стало известно, что Литва из-за санкций ЕС наполовину ограничит железнодорожный транзит определенных товаров из России в Калининград. Компания получила разъяснение Еврокомиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы уходят из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно запрещена.
- В ответ на Калининградскую блокаду Россия угрожает ЕС и НАТО и заявляет, что Москва может перейти к решению проблемы любыми способами.
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