English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Литва не будет спорить с Брюсселем по поводу транзита в Калининградскую область, - премьер-министр

Литва не будет спорить с Брюсселем по поводу транзита в Калининградскую область, - премьер-министр

14 июля, 2022 четверг
17:46
Мир

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что Литва не будет пытаться отменить решение ЕС о разрешении на перевозку некоторых санкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область России

Об этом пишет Associated Press.

Шимоните сказала, что ЕС сейчас сосредоточен на сохранении поддержки Украины в войне с Россией и обеспечении быстрого согласия по поводу дальнейших санкций против Москвы.

"Было бы нерационально тратить время и энергию на дискуссии. Любые дальнейшие споры на этот счет были бы настоящей победой Кремля", - сообщила она.

Другие лидеры правящей консервативной партии Литвы заявили, что решение разрешить железнодорожный транзит санкционных товаров было ожидаемым.

"Конечно, это решение отличается от того, каким оно было бы, если бы оно было принято Литвой самостоятельно. Однако это разъяснение коллективное и консенсусное, как и вся политика санкций Европейского Союза", — сказал Лауринас Кащюнас председатель Комитета литовского парламента по национальной. безопасности и обороны

Европейская комиссия заявила в среду, 13 июля, что Россия может продолжать транспортировать определенные грузы в Калинград по железной дороге, пока эти товары не служат военным целям.

Издание сообщает, что ранее Литва запретила движение поездов, перевозивших попавшие под санкции ЕС товары из России. Добавляют, что это вызвало гнев Москвы на фоне напряженности из-за войны в Украине.

  • 17 июня Железная дорога Литвы сообщила Калининградской железной дороге, что прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большой перечень товаров, подпадающих под европейские санкции.
  • 13 июля Европейская комиссия опубликовала дополнительные указания для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России в Калининградскую область железнодорожным транспортом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
ЕС
Литва
война с Россией
Читайте также:
військові втрати України
Автор Андрей Коваленко
12 июля, 2022 вторник
Закрытая статистика: имеют ли право украинцы знать всю правду о наших военных потерях?
13 июля, 2022 среда
Лукашенко решил вступить в войну против Украины, но еще не знает, как это сделать, - боец ВСУ Лапин
13 июля, 2022 среда
Путин может объявить о всеобщей мобилизации с призывом войны против НАТО, - полковник СБУ Костенко
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.88
    Покупка 35.88
    Продажа 36.87
  • EUR
    Покупка 35.89
    Продажа 37.08
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
14 июля
18:00
В Посольстве США в Украине прокомментировали ракетный удар по Виннице
17:53
ЕС планирует импорт газа из Азербайджана, в обход России
17:52
Лина Костенко получила высшую награду Франции
17:49
Россия снова заговорила о переговорах с Украиной: новые условия без денацификации и демилитаризации
17:47
Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" украинским воинам и родным Героев Украины
17:44
Запуск россиянами "Азота" может привести к техногенной катастрофе, — Гайдай
17:27
Эксклюзив
В Турции есть мнение, что Запад руками украинцев воюет с Россией, - эксперт-международник Дубовик
17:24
Латвия
Сейм Латвии принял решение об отказе от российского газа с 1 января 2023 года
17:24
В Беларуси зафиксировали передвижение грузовиков с ракетами для ЗРК "С-300". Карта
17:23
Компенсация войны РФ может быть за счет их активов, - Зеленский в Гааге
17:19
Конгрессвумен Спартц в очередной раз призвала "ввести надлежащий надзор" за поставками оружия в Украину
17:00
Эксклюзив
Россия в "добровольческие батальоны" может мобилизовать до 34 тыс человек, - военный эксперт Селезнев
16:57
Ирина Деха
Россиян и белорусов отстранили от международных соревнований по тяжелой атлетике
16:55
Николай Патрушев
В The Washington Post назвали наиболее вероятного преемника Путина
16:51
На фото люди, прибывшие в аэропорт Дублина
Недостает мест для размещения: украинские беженцы спали в Дублинском аэропорту
16:50
протасов яр
Киевсовет одобрил проект создания ландшафтного заказника "Протасов Яр"
16:49
Венгрия отказалась поддержать санкции против газа из РФ, – Сийярто
16:42
"Все преступления будут тщательно расследованы", - посол ЕС отреагировал на российские обстрелы Винницы
16:35
Эксклюзив
Не хлебом единым. Следует ли соглашаться на зерновые схемы Турции и России
16:31
"Польша оккупирует Западную Украину и этот процесс уже начался": СНБО о фейках росСМИ
16:30
Обновлено
Среди погибших – дети: россияне обстреляли ракетами здание с офисными помещениями в Виннице
16:16
Спецназовцы Нацгвардии показали уничтожение на Донбассе группы наблюдения и техники оккупантов
16:11
Байден в Израиле договаривается о военной помощи Украине, - СМИ
16:08
Эксклюзив
"Львовский оборонный кластер" уже изготовил 80 тыс. бронежилетов, 60 тыс. из которых переданы защитникам Украины, - глава правления Плехов
16:06
Эксклюзив
Возле Херсона пылает управление стратегических коммуникаций оккупантов, - советник главы Херсонской ВА Хлань
15:56
Russia Today
Российский пропагандистский канал Russia Today готовится открыть представительство в Сербии
15:52
Венгрия взялась за усиление собственной армии
15:46
Седьмой пакет санкций ЕС против России могут одобритьт уже на следующей неделе, - СМИ
15:45
В Шотландии по картине Ван Гога обнаружили его скрытый автопортрет
15:38
Фирташ заявил, что потерял контроль над северодонецким "Азотом"
15:38
Образовательный омбудсмен рассказал, какими должны быть укрытия в школах
15:25
Эксклюзив
Белорусам могут поставить задачу углубиться на территорию Волыни, чтобы растянуть фронт, - глава штаба отряда спецназначения "Любарт"
15:21
Министр юстиции считает, что Ахметов больше не олигарх
15:08
Путин подписал закон, заставляющий российский бизнес работать на армию
14:55
Латвия демонтирует 69 памятников советскому и нацистскому режимам
14:50
СПИД
Стало известно, как украинцы чаще всего заражаются ВИЧ-инфекцией
14:48
Эксклюзив
Отстраивая Украину после войны, следует ориентироваться и на Восток, а не только на Запад, - аналитик Золкина
14:47
На фото Вооруженные силы Украины
Женщин будут ставить на военный учет только с их согласия, - Генштаб
14:45
Коллаборанты хотят провести "референдум" о вхождении Запорожья в РФ в начале осени
14:39
В Донецкой области остаются около 340 тысяч гражданских, несмотря на призывы к эвакуации
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV