Литва не будет спорить с Брюсселем по поводу транзита в Калининградскую область, - премьер-министр

Об этом пишет Associated Press.

Шимоните сказала, что ЕС сейчас сосредоточен на сохранении поддержки Украины в войне с Россией и обеспечении быстрого согласия по поводу дальнейших санкций против Москвы.

"Было бы нерационально тратить время и энергию на дискуссии. Любые дальнейшие споры на этот счет были бы настоящей победой Кремля", - сообщила она.

Другие лидеры правящей консервативной партии Литвы заявили, что решение разрешить железнодорожный транзит санкционных товаров было ожидаемым.

"Конечно, это решение отличается от того, каким оно было бы, если бы оно было принято Литвой самостоятельно. Однако это разъяснение коллективное и консенсусное, как и вся политика санкций Европейского Союза", — сказал Лауринас Кащюнас председатель Комитета литовского парламента по национальной. безопасности и обороны

Европейская комиссия заявила в среду, 13 июля, что Россия может продолжать транспортировать определенные грузы в Калинград по железной дороге, пока эти товары не служат военным целям.

Издание сообщает, что ранее Литва запретила движение поездов, перевозивших попавшие под санкции ЕС товары из России. Добавляют, что это вызвало гнев Москвы на фоне напряженности из-за войны в Украине.

17 июня Железная дорога Литвы сообщила Калининградской железной дороге, что прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большой перечень товаров, подпадающих под европейские санкции.

13 июля Европейская комиссия опубликовала дополнительные указания для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России в Калининградскую область железнодорожным транспортом.

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