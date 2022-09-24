Об этом он написал в твиттере.

Ландсбергис отметил, что россияне должны остаться у себя в стране и сражаться против Путина.

"Литва не будет предоставлять убежище тем, кто просто бежит от ответственности. Россияне должны остаться и воевать. Против Путина", - написал он.