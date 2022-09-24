Литва не будет предоставлять убежище бегущим от ответственности россиянам - министр иностранных дел Литвы
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что страна не будет предоставлять убежище тем, кто просто бежит от ответственности
Об этом он написал в твиттере.
Ландсбергис отметил, что россияне должны остаться у себя в стране и сражаться против Путина.
"Литва не будет предоставлять убежище тем, кто просто бежит от ответственности. Россияне должны остаться и воевать. Против Путина", - написал он.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации. Позже на сайте Кремля появился соответствующий указ.
- После объявления частичной мобилизации в РФ гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу.
- Позже Латвия заявила, что из соображений безопасности не будет выдавать визы убегающим от мобилизации россиянам.
- Казахстан также заявил, что не будет предоставлять убежище россиянам, пытающимся избежать мобилизации.
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