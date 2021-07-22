Литва назвала ошибкой договоренность США и Германии по "Северному потоку-2", а предоставление Украине ПДЧ в НАТО - возможностью ее исправить

Позицию министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса передают Baltic Times .



Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал "ошибкой" недавнюю договоренность между США и Германией о газопроводе "Северный поток-2", добавив, однако, что мероприятие имеет рычаги для сохранения Украиной доходов от транзита российского газа в Европу



По словам Ландсбергиса, вывод российских войск из Украины или четкая перспектива вступления Украины в НАТО может стать предпосылкой для начала работы газопровода, соединяющего Россию и Германию через Балтийское море.



Габриелюс сделал заявление на фоне американо-немецкого решение прекратить разногласия по проекту "Северный поток-2".



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"Я считаю, что это ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить", - сказал Ландсбергис журналистам в Вильнюсе в четверг.



"Я вижу возможности решить эту ошибку, (...) если Украина предложат план действий по членству в НАТО или запуск газопровода будет использован как рычаг для вымогательства вывода российских войск с территории Украины", - добавил он.



По его словам, новый газопровод является "главной победой" президента России Владимира Путина. Он отметил, что "за эту победу ему нужно заплатить действительно высокую цену".



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"Это является основным рычагом воздействия, и существует возможность использовать этот рычаг, хотя бы минимально положительно. Если этого не сделать, это будет потерей (...), прежде всего, для тех стран, которые договорились об этом "Северном потоке-2", - сказал Ландсбергис.



Согласно американо-германского соглашения Вашингтон откажется от планов наложить санкции на участников проекта "Северный поток-2", однако шанс на санкции ЕС для Москвы останется, если Россия использует газопровод как предмет энергетического давления.



Соглашение также определяет цель сохранения существующего транзита газа через Украину. "Северный поток-2" удвоит мощность российского газового экспортного коридора в Германию, позволив Москве обойти Украину как страну транзита российского газа.

США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный потик- 2".

Украина инициирует переговоры с Еврокомиссией по российскому газопроводу "Северный поток-2".