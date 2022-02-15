Литва направила в Украину военных инструкторов для обучения применению ракетных комплексов Stinger

Об этом сообщает LRT.



Во вторник, 15 февраля, литовские солдаты отправляются в Украину для обучения Вооруженных сил страны применению ракетных комплексов Stinger.



По данным Вооруженных сил Литвы, группа солдат батальона противовоздушной обороны страны будет учить своих коллег в Украине "в ближайшие недели".



"Мы полностью поддерживаем и будем и дальше поддерживать Украину. Оружие и техника - ничто без знаний и умения ими управлять, поэтому вместе с переданными ЗРК малой дальности Stinger мы будем делиться знаниями и опытом", - заявил командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.



Генерал-лейтенант добавил, что литовские солдаты также перенимают опыт у украинских, ведь "Украина все еще в состоянии войны, у них есть новые знания, важные для обороны нашей страны".



По данным ВСУ, прибывшие в Украину солдаты прошли многолетнюю службу в подразделениях батальона противовоздушной обороны, оснащенных Stinger, и передадут украинцам опыт, приобретенный Вооруженными силами Литвы в использовании этих систем ПВО в течение нескольких лет.

Напомним, в воскресенье, 13 февраля, с авиабазы военно-воздушных сил Литвы в Шауляе в Украину доставили ЗРК Stinger и комплекты бронежилетов.