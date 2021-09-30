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Литва начала строительство физической "стены" на границе с Беларусью

30 сентября, 2021 четверг
14:52
Мир стена на границе

С литовской части границы начато строительство "физического барьера" с колючей проволокой на границе с Беларусью, чтобы предотвратить проникновение нелегальных мигрантов в ЕС

Об этом сообщил сайт правительства Литвы.

"Компания "Тетас", которая реализует проект физического барьера на границе с Беларусью, начала строительные работы на первой фазе проекта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что начата разметка на пограничных пунктах пропуска Друскининкай, Бараускас и Адутишкис (юго-восток Литвы), доставлено строительную технику. Компания начала установку проволоки у Друскининкая.

После установки провода на наиболее важных участках границы начнется возведение сегментов ограждения. Планируется, что первые сегменты будут доставлены к границе в октябре.

Первый этап предусматривает установление барьера на участке границы длиной около 100 километров до конца апреля 2022 года. Высота - примерно 4 метра.

На втором этапе будет построено барьер длиной около 400 км до сентября 2022 года.

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Литва
мигранты
стена на границе
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