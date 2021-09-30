Литва начала строительство физической "стены" на границе с Беларусью
С литовской части границы начато строительство "физического барьера" с колючей проволокой на границе с Беларусью, чтобы предотвратить проникновение нелегальных мигрантов в ЕС
Об этом сообщил сайт правительства Литвы.
"Компания "Тетас", которая реализует проект физического барьера на границе с Беларусью, начала строительные работы на первой фазе проекта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что начата разметка на пограничных пунктах пропуска Друскининкай, Бараускас и Адутишкис (юго-восток Литвы), доставлено строительную технику. Компания начала установку проволоки у Друскининкая.
После установки провода на наиболее важных участках границы начнется возведение сегментов ограждения. Планируется, что первые сегменты будут доставлены к границе в октябре.
Первый этап предусматривает установление барьера на участке границы длиной около 100 километров до конца апреля 2022 года. Высота - примерно 4 метра.
На втором этапе будет построено барьер длиной около 400 км до сентября 2022 года.
- Напомним, 9 июля Литва начала строительство стены на границе с Беларусью.
- В Литве приостановилось строительство стены на границе с Беларусью из-за отсутствия колючей проволоки.
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