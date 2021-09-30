Литва начала строительство физической "стены" на границе с Беларусью

Об этом сообщил сайт правительства Литвы.

"Компания "Тетас", которая реализует проект физического барьера на границе с Беларусью, начала строительные работы на первой фазе проекта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что начата разметка на пограничных пунктах пропуска Друскининкай, Бараускас и Адутишкис (юго-восток Литвы), доставлено строительную технику. Компания начала установку проволоки у Друскининкая.

После установки провода на наиболее важных участках границы начнется возведение сегментов ограждения. Планируется, что первые сегменты будут доставлены к границе в октябре.

Первый этап предусматривает установление барьера на участке границы длиной около 100 километров до конца апреля 2022 года. Высота - примерно 4 метра.

На втором этапе будет построено барьер длиной около 400 км до сентября 2022 года.

Напомним, 9 июля Литва начала строительство стены на границе с Беларусью.

В Литве приостановилось строительство стены на границе с Беларусью из-за отсутствия колючей проволоки.