Видео опубликовал литовский ведущий Андрюс Тапинас, организовавший акцию.

"Когда мы узнали, что вы планируете собрать 5 млн евро на "Байрактар" для Украины у нас просто не было слов. Нас это просто шокировало. Это невероятная цель, для нас это просто что-то космическое. Однако если вам действительно удастся это сделать, то, пожалуй, об этом будут писать в учебниках истории нашей страны. И об этом будет знать каждый украинец. Литва, мы с вами! Как и в 1991 году. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Андрюс Тапинас сказал, что акция преследует цель не только сбора денег, но и привлечения внимания мира.

"За 5 миллионов покупаем не только Байрактар для Украины. Покупаем внимание мира, что простые люди одной маленькой нации не мирятся с огромными государствами, которые не хотят помогать Украине оружием, а говорят – смотрите, как должно быть. Покупаем боевой дух для украинцев, которые знают, что литовцы готовы помочь всем, чем могут – даже тяжелым вооружением”, – написал Тапинас.

По состоянию на утро 27 мая удалось собрать 2 592 194 евро. По словам ведущего, сумму удалось собрать через небольшие поступления, большинство от 1 до 500 евро. Есть только одна пятизначная сумма – 20 000 евро, которую перечислила компания. Также растет поддержка людей из-за границы.

26 мая литовский ведущий в прямом эфире собирал 5 млн евро на "Байрактар" для Украины.

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