Об этом сообщает LRT .

Отмечается, что решение о лишении гражданства приняла министр внутренних дел Литвы Агне Белотайте с учетом представления Департамента миграции.

Каминскас получил гражданство РФ, поэтому больше не имеет права на литовское гражданство.

Издание сообщает, что Департамент миграции провел самостоятельное расследование, поскольку Каминскас отказывается комментировать ситуацию. Получение гражданства РФ подтвердило выписку из Реестра юридических лиц России.

Ранее журналисты обнаружили у внебрачной несовершеннолетней дочери министра обороны России Сергея Шойгу литовское гражданство. В 2019 году экс-любовница Шойгу вышла замуж за литовца Адольфаса Каминскаса, в результате чего ее дочь Ксения получила литовское гражданство. Известно, что Елена поддерживала связь с Шойгой до 2021 года. В 2022 году экскоханку Шойгу лишили вида на жительство. Также известно, что Адолфас Каминскас до знакомства с Еленой был простым предпринимателем, но после женитьбы на женщине быстро разбогател и стал бенефициаром нескольких литовских предприятий, его активы составляют почти €20 млн.

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