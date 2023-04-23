Литва, Латвия и Эстония вызвали послов Китая из-за комментария о суверенитете постсоветских стран
В воскресенье, 23 апреля, страны Балтии вызвали китайских послов в свои МИД из-за комментария о суверенитете постсоветских стран и заявили о недопустимости такой позиции
Об этом сообщает LRT .
Дипломатов вызвали в Ригу, Вильнюс и Таллинн.
Глава МИД Латвии Эдуард Ринкевич подчеркнул , что "замечания посла Китая во Франции относительно международного права и суверенитета наций абсолютно неприемлемы" и заявил, что Латвия требует объяснений и опровержения этого заявления.
"Учитывая неприемлемые заявления посла Китая во Франции о международном праве и национальном суверенитете, МИД Латвии вызвал уполномоченного поверенного по делам посольства Китая в Риге для предоставления объяснений в понедельник. Этот шаг согласован с Литвой и Эстонией", - пишет Ринкевич.
Министр также отметил , что поднимет вопрос неприемлемости этих заявлений во время саммита стран ЕС.
В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис написал , что такие заявления Китая - это причина, почему страны Балтии против того, чтобы эта страна была посредником мира в Украине.
"Если кто до сих пор удивляется, почему страны Балтии не доверяют Китаю роль "посредника мира в Украине", то вот посол Китая утверждает, что Крым является российским, а границы наших стран не имеют правовой основы", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что государство вызывает китайского посла, чтобы "дать понять, что такие взгляды неприемлемы, а Эстония – суверенное государство"
Пекин не отреагировал на эти заявления.
- 22 апреля стало известно, что министерство иностранных дел Эстонии вызовет посла Китая на фоне заявлений другого китайского дипломата о суверенитете постсоветских стран.
- 23 апреля сообщалось, что Франция заявила о своей "полной солидарности" по суверенитету бывших советских республик после заявления посла КНР.
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул , что все постсоветские страны, кроме России, имеют четкий суверенный статус.
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