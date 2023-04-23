Об этом сообщает LRT .

Дипломатов вызвали в Ригу, Вильнюс и Таллинн.

Глава МИД Латвии Эдуард Ринкевич подчеркнул , что "замечания посла Китая во Франции относительно международного права и суверенитета наций абсолютно неприемлемы" и заявил, что Латвия требует объяснений и опровержения этого заявления.

"Учитывая неприемлемые заявления посла Китая во Франции о международном праве и национальном суверенитете, МИД Латвии вызвал уполномоченного поверенного по делам посольства Китая в Риге для предоставления объяснений в понедельник. Этот шаг согласован с Литвой и Эстонией", - пишет Ринкевич.

Министр также отметил , что поднимет вопрос неприемлемости этих заявлений во время саммита стран ЕС.

В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис написал , что такие заявления Китая - это причина, почему страны Балтии против того, чтобы эта страна была посредником мира в Украине.

"Если кто до сих пор удивляется, почему страны Балтии не доверяют Китаю роль "посредника мира в Украине", то вот посол Китая утверждает, что Крым является российским, а границы наших стран не имеют правовой основы", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что государство вызывает китайского посла, чтобы "дать понять, что такие взгляды неприемлемы, а Эстония – суверенное государство"

Пекин не отреагировал на эти заявления.