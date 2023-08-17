Об этом говорится в совместном заявлении трех стран.

"Мы будем помогать Украине до победы. Мы будем поддерживать Украину на ее пути к членству в НАТО и ЕС", - говорится в заявлении премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

Такие заявления также сделали премьер Латвии Кришьянис Кариньш и премьер Литвы Ингрида Шимоните.

"Мы будем работать с Украиной в пределах этой международной рамки, чтобы создать обязательства по безопасности и механизмы, которые помогут Украине как можно быстрее победить в этой войне, поддерживать экономическую стабильность и восстановление, обеспечить реализацию реформ, устойчивость и продвижение на ее европейском и евроатлантическом пути" , – говорится в сообщении.

Они обещают также сотрудничать с Украиной на ее пути в ЕС и надеются на начало переговоров о вступлении в 2023 году после соответствующей оценки Еврокомиссии.

Декларация о гарантиях безопасности для Украины

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению смогут присоединиться все желающие. Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективу.

В этот день к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.

18 июля на дебатах Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации Группы семи (G7) о гарантиях безопасности для Украины

25 июля Румыния решила присоединиться к декларации стран G7 в поддержку Украины, представленной на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по предоставлению гарантий безопасности.

Второй страной, с которой Украина начала переговоры по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, стала Великобритания. Переговоры с Лондоном начались 11 августа.

12 августа Греция стала 14-й страной, которая присоединилась к вильнюсской декларации G7 в поддержку Украины.

15 августа Северная Македония присоединилась к декларации стран G7 о предоставлении гарантий безопасности для Украины.

Совет министров Болгарии в среду, 16 августа, принял решение , которым принимает присоединение Болгарии к декларации G7 относительно гарантий безопасности Украины.