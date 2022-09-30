Литва, Латвия и Эстония поддержали предоставление Украине членства в НАТО

Об этом сообщает BBC.

"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющее мужество Украины может только укрепить наш Альянс. Эстония, Латвия и Литва любят Украину", - сообщил в Twitter министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Аналогичные сообщения в Twitter опубликовали министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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