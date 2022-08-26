Об этом сообщает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в твиттере.

Средства собрали в рамках инициативы "Легион Бум". Оборонное ведомство Литвы уже провело переговоры с производителем, польской компанией WB Group.

Помимо 37 дронов, из которых 10 компания сделает бесплатно, Литва купит два комплекта со всеми необходимыми аксессуарами.

Боевые дроны Warmate легко транспортабельны, они весят около 5,7 кг и могут улетать на расстоянии до 30 км со скоростью 150 км/ч. Их можно подготовить к выполнению задач менее чем за 5 минут. При этом беспилотники могут нести взрывчатку, уничтожать танки или командные пункты.

Следует отметить, что средства на "Легион Бум" собирал литовский общественный активист и журналист Андрюс Тапинас. В рамках инициативы удалось собрать около 2 млн евро. Остальные средства будут направлены на приобретение украинских беспилотников-камикадзе UJ-23 Topaz производства UkrJet.

Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска.

Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "Байрактар", 25 мая.

28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось собрать более 5 млн. евро на "Байрактар" для украинских защитников. Позже Турция передала "Байрактар" Литве бесплатно.

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