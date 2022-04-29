Литва и Польша помогут Украине оцифровать ее культурное наследие
Министры культуры Украины, Польши и Литвы Александр Ткаченко, Петр Глинский и Симонас Кайрис поддерживают цифровизацию и популяризацию украинского культурного наследия для защиты от уничтожения россиянами
Об этом сообщил правительственный портал.
Александр Ткаченко провел встречу с польским и литовским коллегами. Вместе они создали рабочую группу по функционированию Фонда Люблинского треугольника, который будет поддерживать оцифровку культурного наследия Украины.
"Мы должны вместе защитить и сохранить для будущих поколений культурное наследие Украины. Ведь оно является частью Европы. Только совместными усилиями, углубляя дружеские отношения между странами, нам это обязательно удастся", - отметил глава Минкульта.
Признавая РФ страной-агрессором и осуждая уничтожение ею достижений украинской культуры, Украина, Литва и Польша поддержат цифровизацию объектов материального и нематериального культурного наследия, создание цифровой платформы для их архивирования, охраны, развития, распространения и популяризации.
"В условиях российской агрессии важно сохранить все украинское, ведь враг стремится уничтожить идентичность всего народа. МКИП уже зафиксировало более 250 преступлений россиян против культурного наследия Украины", - отметили на правительственном портале.
- 15 марта в Украине был создан сайт для фиксации преступлений РФ против культуры.
- 5 апреля Украинский культурный фонд запустил интерактивную "Карту культурных потерь", которая показывает масштабы разрушения оккупантами украинских памятников культуры.
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