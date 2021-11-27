Литва готовится к воплощению угроз Лукашенко о талибах с "оружием и взрывчаткой"
Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко угрожал тем, что беженцы из Афганистана пойдут в Евросоюз уже не только через Беларусь, но и через Литву и Украину, и уже могут идти с оружием и взрывчаткой. Литва серьезно восприняла эти слова
Об этом заявил глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас в комментарии газете Lietuvos rytas, передает белорусский оппозиционный телеканал Белсат.
Любаевас отметил, что ситуация на границе Литвы и Беларуси остается напряженной: ежедневно пресекают пару сотен попыток незаконного перехода границы, вблизи литовской границы в Беларуси находится около полутора тысяч мигрантов, которые в большинстве своем подходят к границе, осматривают местность и отступают.
Литва не исключает, что мигрантов из белорусского логистического центра "Брузги" направят на границы Польши или Литвы. Также Литва "очень серьезно" относится к высказываниям Лукашенко о беженцах из Афганистана, оружии и взрывчатке.
Журналист поинтересовался у руководителя Службы охраны границы, как тот оценивает высказывания Лукашенко и возможен ли сценарий, при котором в Литву пойдут вооруженные "талибы".
Действия пограничников, ответил Любаевас, согласованы с военнослужащими, поскольку "один из возможных сценариев для нелегальных мигрантов – вторжение в Литву с применением оружия".
Справка
Александр Лукашенко во время визита в "Брузги" вчера, 26 ноября, сказал следующее:
"И уже не самолетами, а по суше в западном направлении начали двигаться афганцы. Они стремятся пройти не только через Беларусь, но и через Украину".
Он добавил, что в самолетах "оружие и взрывчатку не провезешь", а во время миграции по суше "это все будет не под контролем".
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